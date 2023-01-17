جيش الاحتلال يقتحم نابلس ويُكثف من تواجده في يعبد

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الثلاثاء، المنطقة الشرقية في مدينة نابلس.







ووفق مصادر محلية، فإن عددًا من دوريات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية في المدينة وانتشرت في محيط مقام يوسف تمهيدًا لاقتحامه من قبل المستوطنين.

رام الله - دنيا الوطنفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال، مساء اليوم، بلدة يعبد جنوب غرب جنين.وذكرت مصادر أمنية ومحلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، ما أدى إلى إندلاع مواجهات مع المواطنين، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها العسكري في محيط بلدة يعبد والقرى المجاورة، وتواصل لليوم الثاني على التوالي إغلاق البوابة العسكرية عند قرية "أم الريحان"، وتمنع أهالي قرى: خربة الرعدية، أم الريحان، وظهر المالح، التي تقع داخل الجدار الفاصل، من الدخول أو الخروج.وكانت قوات الاحتلال قد حولت منزل المواطن يونس حسن زيد في قرية طورة الشرقية المجاورة إلى نقطة مراقبة عسكرية، ما أدى إلى تقييد حركة عائلته.