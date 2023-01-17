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  • قوات الاحتلال تقتحم محيط مقام يوسف في نابلس هذه الأثناء

  • إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال في منطقة الضاحية شرق مدينة نابلس


شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال يقتحم نابلس ويُكثف من تواجده في يعبد

جيش الاحتلال يقتحم نابلس ويُكثف من تواجده في يعبد
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الثلاثاء، المنطقة الشرقية في مدينة نابلس.

ووفق مصادر محلية، فإن عددًا من دوريات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية في المدينة وانتشرت في محيط مقام يوسف تمهيدًا لاقتحامه من قبل المستوطنين.

في السياق، اقتحمت قوات الاحتلال، مساء اليوم، بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وذكرت مصادر أمنية ومحلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، ما أدى إلى إندلاع مواجهات مع المواطنين، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها العسكري في محيط بلدة يعبد والقرى المجاورة، وتواصل لليوم الثاني على التوالي إغلاق البوابة العسكرية عند قرية "أم الريحان"، وتمنع أهالي قرى: خربة الرعدية، أم الريحان، وظهر المالح، التي تقع داخل الجدار الفاصل، من الدخول أو الخروج.

وكانت قوات الاحتلال قد حولت منزل المواطن يونس حسن زيد في قرية طورة الشرقية المجاورة إلى نقطة مراقبة عسكرية، ما أدى إلى تقييد حركة عائلته.

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