"الديمقراطية" تنعى الشهيد أبو ديّة وتدعو إلى مواصلة المقاومة

نعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، الشاب حمدي أبو دية الذي استشهد صباح اليوم الثلاثاء في حلحول شمال الخليل بعد اشتباكه مع قوات الاحتلال.







وأكدت الجبهة أن "هذه جريمة تُضاف إلى مسلسل الجرائم الصهيونية المُستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطينيّ".





وأضافت: أننا في الوقت الذي ننعى فيه الشهيد حمدي الذي التحق بقافلة شعبنا ومقاومته الباسله، فإننا نتقدم إلى ذوي الشهيد والى شعبنا بأحر التعازي والمواساة، ونحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جريمة قتل الشهيد أبو دية.





وتابعت الجبهة في بيانها: إن جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، لن تمر بدون عقاب وستدفع دولة الاحتلال ثمن جرائمها اليومية وعدوانيتها، فمقاومة شعبنا سوف تتواصل وتتعاظم حتى دحر الاحتلال وانتزاع حقوق شعبنا وفي مقدمتهم حرية الأسرى القابعين في سجون الاحتلال.







وطالبت بضرورة الإفراج الفوري عن جثمان الشهيد أبو دية وكافة جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال ليتم تشييعهم بما يليق بمنزلة الشهداء.



رام الله - دنيا الوطن