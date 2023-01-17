وفد أمريكي يزور إسرائيل ويرّفض لقاء "بن غفير وسموتريتش"

ونقل الموقع عن مصدر في مكتب روزين قوله إن "هذا كان طلب السيناتور روزين بعدم التقاء أعضاء في حزبي اليمين المتطرف".







كما نقل عن مسؤولين في الخارجية الإسرائيلية "أنه لا يتوقع أن يلتقي وفد السيناتورات مع ممثلين عن حزبي اليمين المتطرف".

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إسرائيل هي المحطة الأخيرة للوفد، الذي زار المغرب والبحرين والإمارات، ويشارك في الوفد أربعة سيناتورات ديمقراطيين وثلاثة جمهوريين.





ويتوقع أن يلتقي الوفد مع نتنياهو ولابيد ورئيس (كنيست)، وأعضاء المجموعة الداعمة لـ"اتفاقيات أبراهام" في (كنيست).

رام الله - دنيا الوطنيصل اليوم الثلاثاء، وفد أمريكي مكون من 7 أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي منتسبين للحزبين الديمقراطي والجمهوري، إلى إسرائيل.ويقاطع أعضاء الوفد الأمريكي، وزراء اليمين من حزب الصهيونية الدينية، الذي يرأسه "سموتريتش"، وحزب (عوتسما يهوديت)، الذي يرأسه "إيتمار بن غفير"، بحسب ما نقلته قناة (الغد).وذكر موقع (واللا) الإسرائيلي، أن السيناتور جاكي روزين، من الحزب الديمقراطي، أوضحت لمسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، أنها غير معنية بأن يلتقي وفد السيناتورات الديمقراطيين والجمهوريين برئاستها مع ممثلين عن حزبي اليمين المتطرف، الصهيونية الدينية و(عوتسما يهوديت).وأوضح الموقع الذي نقل عن مصادر إسرائيلية وأمريكية، أن هذه هي المرة الأولى منذ تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو التي يرفض فيها مسؤولون أمريكيون لقاء ممثلين عن الحزبين الشريكين في الحكومة، مشيراً إلى أن السيناتور روزين من الداعمين لإسرائيل ومررت من خلال الكونغرس الأمريكي قوانين كثيرة داعمة لإسرائيل.