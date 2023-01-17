الاحتلال يواصل استهداف عائلة عطون المقدسية وتمديد اعتقال أبنائها

رام الله - دنيا الوطنتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدافها للعائلات المقدسية، وهجمتها على عائلة عطون في بلدة صور باهر شرق القدس، حيث تواصل تمديد اعتقال أبنائها.وقال النائب المبعد عن القدس أحمد عطون إن مخابرات الاحتلال تواصل هجمتها الشرسة على عائلتي عطون وجاد الله في بلدة صور باهر.وأفاد أن سلطات الاحتلال مددت اليوم الثلاثاء، اعتقال كل من الأسير عيسى علي عطون وشقيقه محمد، والشاب عصام عماد عطون، ليوم الأحد القادم.وأوضح أنه يتم التحقيق مع الأسير دجانة محمود عطون وشقيقه محمد، في غرف "4" بتحقيق المسكوبية.وأشار إلى أن الأسيرين محمد علي عطون وعصام عماد عطون، يمكثون في الزنازين منذ 23 يوما، دون زيارة لهم من محامٍ أو أهل.