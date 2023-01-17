قناة إسرائيلية: (حماس) تُخطط لخطف جنود بشكل مفاجئ

رام الله - دنيا الوطنذكرت قناة إسرائيلية، مساء يوم الثلاثاء، أن قيادة حركة حماس تخطط لاختطاف جنود إسرائيليين بهدف الضغط لإبرام صفقة تبادل أسرى.ووفق ما زعمت قناة (كان) الإسرائيلية، تحت ما اسمته "نشر أول"، فإن "رئيس حركة حماس إسماعيل هنية ونائبه صالح العاروري أصدرا إيعازًا بتجهيز خطة لاختطاف جنود إسرائيليين بشكل مفاجئ عند الحدود مع غزة، من أجل دفع صفقة تبادل أسرى".وكان قد كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، مساعي حكومته لاستعادة الجنود الأسرى لدى حركة حماس في قطاع غزة.وقال نتنياهو: إن "إسرائيل لا تكف عن مساعيها لإعادة أفرا منغيستو وبقية الأسرى المفقودين، وبالأمس تلقينا تأكيدًا آخرًا لما كنا نعرفه طوال الوقت هو أن أفرا على قيد الحياة".وأكمل رئيس الوزراء الإسرائيلي: "الجندي أفرا لا يتمتع بصحة جيدة والمسؤولية عن مصيره تقع بالكامل على عاتق حماس".