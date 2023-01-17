شؤون فلسطينية

الأسير المريض عبد الباسط معطان يواجه تدهورًا على وضعه الصحي

الأسير المريض عبد الباسط معطان يواجه تدهورًا على وضعه الصحي
عبد الباسط معطان
رام الله - دنيا الوطن
 يواجه الأسير المريض عبد الباسط معطان (48 عامًا) من بلدة برقة قضاء رام الله، المصاب بسرطان في القولون، تدهورا مستمرا على وضعه الصحيّ، ورغم ذلك أبلغته سلطات الاحتلال بنيتها بتجديد أمر اعتقاله الإداري.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إنّ المعتقل معطان يعاني من هبوط مستمر في الوزن، ووهن عام في الجسد، وتواصل إدارة السّجون المماطلة بتقديم العلاج اللازم له.

ومنذ اعتقال معطان نقل للمستشفى مرتين لإجراء صورة طبقية ومنظار، وبعد شهر من إجراء الصورة، أكّد له الطبيب، أن لديه كتلة على الرئة، ولم تحدد طبيعتها.

وكانت قوات الاحتلال قد داهمت منزل معطان بطريقة همجية، وقام باعتقاله في يوليو – تموز الماضي، بعد أقل من ثلاثة أشهر فقط من الإفراج عنه، رغم حالته الصحية التي تحتاج لرعاية ومتابعة.

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