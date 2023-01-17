فصائل المقاومة تدعو لعمل موحد وجاد لمواجهة سياسات الاحتلال

كما دعت إلى شد الرحال وتكثيف الرباط في باحات المسجد الأقصى للتصدي لاقتحامات "الجماعات المتطرفة وإفشال هذه المخططات الخبيثة".

رام الله - دنيا الوطندعت فصائل المقاومة الفلسطينية إلى "ضرورة العمل الموحد الجاد والعاجل لمواجهة حكومة الاحتلال الإسرائيلية وسياساتها الإجرامية بحق شعبنا وأرضنا المحتلة".ونعت بكل فخر واعتزاز الشاب حمدي شاكر أبو دية (40 عاماً)، الذي استشهد برصاص قوات الاحتلال بعد تنفيذه عمليتي إطلاق نار خلال اليومين الماضيين.وتوجهت بالتحية لأهلنا الصامدين في الضفة الباسلة والقدس العاصمة، ولمقاومينا في كافة الخلايا والكتائب والمجموعات العسكرية الذين انتفضوا انتقاماً لدماء الشهداء الأبرار.كما حيّت المقاومة التي تتابع عن كثب ملف الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال، وتعمل بكل جد لاستنقاذهم من "براثن" السجان وتتعامل بأخلاقيات عالية وإنسانية في هذا الملف.