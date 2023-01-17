قوات الاحتلال تنفذ حملة مداهمات في الخليل عقب استشهاد أبو دية

رام الله - دنيا الوطننفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات في محافظة الخليل، عقب استشهاد الفلسطيني حمدي أبو دية (40 عاماً)، بعد تنفيذه عملية إطلاق نار شمال الخليل.واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال منطقة الجلدة وسط مدينة الخليل، وأطلقت وابلاً من القنابل الغازية تجاه الفلسطينيين ومنازلهم.كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة الخليل من دوار التحرير، وذلك بعد ساعات من الاعتقالات التي شنتها في المدينة والتي طالت عدداً من الفلسطينيين.واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم، كلاً من يوسف الطيطي وأكرم أبو هشهش وأحمد أبوطعيمة ووعد البدوي وفراس براهمية وأمير غطاشة، وأنس أبو هشهش ومحمد الخطيب وجواد هديب من مخيم الفوار جنوب الخليل.