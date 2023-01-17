عواودة: عمليات المقاومة حقنا الطبيعي في الرد على جرائم الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأكدت الناشطة السياسية انتصار عواودة، أن "عمليات المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال، تأتي في سياق الرد الطبيعي على جرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني".وقالت عواودة إن "الاحتلال يمعن في عدوانه بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية"، وذلك تزامناً مع تواصل سفكه للدماء الفلسطينية وتنفيذ الاعتداءات والاعتقالات التي تطال الفلسطينيين بمختلف أطيافهم.وشددت عواودة على أن "الأرض ستبقى فلسطينية والاحتلال إلى زوال بإذن الله"، مع تمسك شعبنا بأرضه ووطنه ورفضه الاستسلام أمام جرائم الاحتلال.واستشهد الفلسطيني حمدي أبو دية (40 عاماً) برصاص الاحتلال، عقب تنفيذه عملية إطلاق نار استهدفت جنود الاحتلال قرب مدخل "النبي يونس" في حلحول شمال الخليل.