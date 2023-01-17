أبو كويك: فيديو مغنستو رفع معنويات الأسرى وثقتهم بقرب تحريرهم

رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حسين أبو الكويك، أن "الفيديو الذي نشرته كتائب القسام حول الأسير لديها إبراهم مغنستو، وهو بمثابة رسالة من حركة حماس تثبت أن قضية تحرير الأسرى الفلسطينيين على سلم الأولويات".وأضاف أبو كويك أن "ملف تبادل الأسرى يدار بمهنية عالية، وحماس تتصف بالحكمة والعزيمة والإصرار على تحرير أسرانا البواسل"، مشيراً إلى أن الاحتلال يحاول أن يضع قضية الأسرى على الرف ويتناسى أسراه، الذين هم في قبضة المقاومة، ولكن هذه المحاولات باءت بالفشل.وتابع قائلاً: "الاحتلال قد مني بفشل أمني وعسكري واستخباراتي أمام المقاومة"، منوهاً إلى أن الأسرى البواسل يتمتعون بمعنويات عالية بعد نشر هذا الفيديو، وهم في أعلى درجات الثقة بمقاومتنا الباسلة وبقرب الفرج بإذن الله.وأوضح أبو كويك أن "الاحتلال لا يملك سوى الانصياع لطلبات المقاومة، إذا أراد أن يحرر مغنستو ورفاقه الجنود الإسرائيليين الذين هم في قبضة المقاومة".