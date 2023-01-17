زعارير: جرائم الاحتلال ضد شعبنا ومقدساتنا مقدمة لموجة تصعيد

رام الله - دنيا الوطنأكد النائب باسم زعارير، أن "الاحتلال يصعد من إجرامه بحق شعبنا في الآونة الأخيرة، بفعل الأوامر التي يتلقاها جنوده بإطلاق النار دون ضابط أو رادع، ما يشكل مرحلة خطيرة جداً تنذر بمواجهة قريبة".وشدد النائب زعارير على أن "تصاعد ممارسات الاحتلال الإجرامية ضد أبناءً شعبنا ومقدساتنا، مقدمة لموجة تصعيد قريبة، موضحا أن هناك أسباب عديدة لهذا التصعيد، في مقدمتها احتواء حكومة الاحتلال بزعامة نتنياهو في غالبها متطرفين صهاينة على شاكلة بن غفير".ولفت زعارير إلى أن "هرولة المطبعين مع الاحتلال، أعطت الاحتلال وحكومته ضوءا أخضر ليتغول في قمع شعبنا، ويفرض وقائع جديدة على الارض الفلسطينية".