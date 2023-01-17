كتيبة الشهيد أبو يوسف القوقا توجه رسالةً للمتطرف "بن غفير"

رام الله - دنيا الوطنأصدرت كتيبة الشهيد أبو يوسف القوقا التابعة لحركة المقاومة الشعبية، مساء الثلاثاء، بيانًا صحفيًا، عقب التهديدات الإسرائيلي باقتحام مقام قبر النبي يوسف بنابلس.وقالت: إنه "في ظل التهديدات الصهيونية ودعوات المتطرفين الصهاينة لاقتحام منطقة قبر النبي يوسف فإن كتيبة الشهيد أبو يوسف القوقا ترفع حالة التأهب والجهوزية في صفوف مقاتليها".وشددت الكتيبة أنها "تستعد لمواجهة أية محاولة لاقتحام المنطقة، وسيكونون هدفاً مشروعاً لمجاهدينا، وبناءاً عليه فإننا ندعو الإرهابي بن غفير إلى التراجع عن محاولة الاقتحام، حيث أننا لن نترك شعبنا وأرضنا مستباحة للعدو ومستوطنيه الإرهابيين".