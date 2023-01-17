شؤون فلسطينية

"أسرى حماس" يصدرون بيانًا عقب نشر مشاهد للجندي الإسرائيلي منغيستو

"أسرى حماس" يصدرون بيانًا عقب نشر مشاهد للجندي الإسرائيلي منغيستو
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة حماس، مساء يوم الثلاثاء، بيانًا صحفيًا بعد نشر مقطعًا مصورًا للجندي الإسرائيلي الأسير لدى الحركة.

وقالت الهيئة في بيانها: "نُحيي المقاومة ومجاهديها على الجهود المباركة المبذولة في سبيل حريتنا المسلوبة ووقف نزف أعمارنا المستمر، ونقف عاجزين فوق عجزنا عن شكر مجاهدي وحدة الظل القسامية ومن خلفهم من المقاومون بصمت في صراع الأدمغة الدائر طوال سنين، فجزاكم الله خيرًا".

وأضافت: "نشد على أيدي إخواننا قادة المقاومة وأسودها، وندعو الله أن يُجري على أيديهم التحرير وكسر قيودٍ أثقلت منَّا المعاصم".

وأكملت الهيئة: "نُجَدد نداءنا للمقاومة وقيادتها بالاستمرار في الضغط على الصهاينة، والإصرار على تحقيق حريتنا واجتراح الوسائل والأدوات لتوفير أسباب الحرية لنا جميعا، خاصةً بعد مضي ثماني سنوات في الحديث عن هذا الملف".

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