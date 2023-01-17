دولي

نتنياهو: إسرائيل لا تكف مساعيها لاستعاده جنودها الأسرى

نتنياهو: إسرائيل لا تكف مساعيها لاستعاده جنودها الأسرى
بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء يوم الثلاثاء، مساعي حكومته لاستعادة الجنود الأسرى لدى حركة حماس في قطاع غزة.

وقال نتنياهو: إن "إسرائيل لا تكف عن مساعيها لإعادة أفرا منغيستو وبقية الأسرى المفقودين، وبالأمس تلقينا تأكيدًا آخرًا لما كنا نعرفه طوال الوقت هو أن أفرا على قيد الحياة".

وأضاف: "الجندي أفرا لا يتمتع بصحة جيدة والمسؤولية عن مصيره تقع بالكامل على عاتق حماس".

ويشار إلى أن كتائب الشهيد عز الدين القسام- الذراع العسكري لحماس، نشرت بالأمس، مقطعًا مصورًا للأسير الجندي منغيستو يظهره وهو يطالب حكومته بضرورة السعي لإطلاق سراحه.

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