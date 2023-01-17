شاهد: "باديكو" تُعيد بناء المنشآت المدمرة في مدينة غزة الصناعية

رام الله - دنيا الوطنأعادت مدينة غزة الصناعية "باديكو"، اليوم الثلاثاء، بناء وافتتاح منشآت دُمرت خلال العدوان الإسرائيلي عام 2021 على قطاع غزة.وشارك في الافتتاح بشار مصري، رئيس مجلس إدارة شركة "باديكو"، الذي زار مدينة غزة الصناعية للإطلاع على آخر تطورات الأعمال في المصانع بعد أن أنهت شركة باديكو إعادة بناء المنشآت التي دُمرت خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع، بحضور مدير عام المدينة، باسم العشي.وأكد المصري على أهمية النهوض بالمدينة الصناعية وتوفير البيئة الاستثمارية المناسبة لتشجيع المسثمرين على إقامة مصانع متنوعة توفر فرص عمل جديدة في قطاع غزة الذي يعاني من أعلى نسب البطالة في العالم.كما والتقى مع بعض المستثمرين في المدينة الصناعية، وناقشوا أهمية العمل المشترك والتعاون مع جميع الأطراف الذي تُرجم اليوم بهذا الإنجاز.وأضاف المصري: "أحيي العمال والمستثمرين في قطاع غزة الذين يتحدون الحصار والظروف الصعبة بالإصرار على العمل وشق الطريق بسواعدهم لدعم الناتج المحلي في القطاع وإنعاش الاقتصاد الوطني الفلسطيني، وهذه العزيمة الغزّية تؤكد مرة أخرى أننا نحن الفلسطينيين قادرون على بناء اقتصادنا".في السياق، أوضح مدير عام "باديكو"، باسم العشي، أن عدوان 2021 تسبب بدمار عشرة مصانع بالكامل.وقال العشي: إن "تكلفة إعادة إعمار ما تم تدميره بلغت مليون دولار حتى يتم تجهيز المنشآت".وعلق محمود ضبان، صاحب شركة فوم لاين إحدى الشركات التي تعرضت منشأتها للدمار الكامل، قائلاً: "عودة المصنع للعمل من جديد تحدي صعب، ولكن الجهد الذي بذلته باديكو خلال فترة قصيرة ساهم في تذليل الصعوبات لإعادة تشغيل المصنع والحفاظ على استمرارية رزق العاملين فيه".وأشار ضبان إلى أن وجود رئيس مجلس إدارة باديكو بشار مصري معنا اليوم يشكل حافزاً إضافياً لنا للاستمرار بالتحدي.