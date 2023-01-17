جلسة استماع لرئيس هيئة المديرين بشركة توزيع الكهرباء بغزة

رام الله - دنيا الوطنعقدت اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي بغزة جلسة استماع لرئيس هيئة المديرين بشركة توزيع كهرباء غزة خليل شقفة، حول الشكوى المقدمة من إحدى الشركات العاملة في مجال التمديدات الكهربائية.وحضر الجلسة رئيس اللجنة النائب يحيى العبادسة، ومقرر اللجنة النائب يونس أبو دقة، والنواب الأعضاء د. سالم سلامة، د. يوسف الشرافي، م. يحيى شامية.واطلعت اللجنة على إجراءات عمل الشركة واللوائح والأنظمة الناظمة لعلمها، حيث أشاد النواب بدور شركة توزيع الكهرباء ورؤيتها الاستراتيجية، من خلال دورها الوطني في القيام بمهامها المناطة بها في ظل التحديات التي تواجهها، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الثقة بين الشركة والموردين المحليين.من جهته؛ بين شقفة، الإجراءات المرتبطة بالعطاءات والمناقصات لكافة الجهات، وأن الشركة لديها مجموعة من اللوائح والأنظمة التي تنظم عمليات الشراء وتضمن النزاهة والشفافية وتساوي الفرص بين كافة الموردين.كما أوضح رئيس هيئة المديرين أن الشركة لديها مواصفات فنية معتمدة وفق المعايير الدولية فيما يتعلق بالمواد التي يتم تركيبها على الشبكة العامة، والتي تشكل أساسا في قبول أي عطاء قبل الانتقال الى المفاضلة على أساس الأسعار المقدمة.