تفاصيل لقاء عباس زكي بسفير هولندا لدى فلسطين

رام الله - دنيا الوطناستقبل عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) المفوض العام للعلاقات العربية والصين الشعبية عباس زكي اليوم الثلاثاء، في مكتبة في مدينة رام لله رئيس مكتب تمثيل هولندا الجديد لدى فلسطين السفير ميشيل رينتينار.ورحب زكي بالسفير رينتينار، وثمّن علاقات الصداقة التي تربط البلدين والدعم الذي تقدمه هولندا للشعب الفلسطيني، وخاصة في مجالات التنمية التي تشرف عليها هولندا.واطلع زكي السفير على آخر المستجدات السياسية، التي تحيط بالقضية الفلسطينية والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة وما تمارسه حكومة التطرف والتي تمثل أبشع صور العنصرية والإرهاب والتي تفضي إلى القضاء على حل الدولتين الذي كفلتة المواثيق والقرارات الدولية.وأضاف زكي أن ما حدث في الانتخابات الأخيرة وصعود النازيين الجدد في إسرائيل إلى سدة الحكم هو تطور طبيعي لدولة قائمة على ارض الغير وتمارس كل أشكال الإرهاب والقتل والحصار وسرقة الأرض وتشجيع الاستيطان أمام شعب اعزل على مرأى ومسمع العالم اجمع.وأكد زكي أن المجتمع الدولي يجب عليه تحمّل مسؤولياته لتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وتوفير الحماية لشعبنا من السياسات العدوانية الإسرائيلية، بعد صعود الأحزاب العنصرية لسدة الحكم في إسرائيل.وطالب الاتحاد الأوروبي أن يأخذ هذا التطور الخطير في دولة الاحتلال بعين الاعتبار وان يفي بالتزامه بقرارات الشرعية الدولية.وثمن زكي موقف هولندا وألمانيا وبولندا التي صوتت لصالح فلسطين في الأمم المتحدة لصالح فلسطين.