شؤون فلسطينية

فصائل المقاومة تصدر بياناً عقب التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية

فصائل المقاومة تصدر بياناً عقب التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت فصائل المقاومة في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، بيانا عقب التطورات الراهنة الأخيرة في الأراضي الفلسطينية، والتي كان آخرها استشهاد الشاب حمدي أبو دية برصاص قوات الاحتلال.

ونعت الفصائل الشهيد حمدي شاكر أبو دية (40 عاماً)، الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال بعد تنفيذه عمليتي إطلاق نار خلال اليومين الماضيين.

وتوجهت بالتحية لأهلنا الصامدين في الضفة الباسلة والقدس العاصمة ولمقاومينا الأبطال في كافة الخلايا والكتائب والمجموعات العسكرية الذين انتفضوا انتقاماً لدماء الشهداء الأبرار.

وشددت على ضرورة العمل الموحد الجاد والعاجل لمواجهة الحكومة الإسرائيلية وسياساتها الاجرامية بحق شعبنا وأرضنا.

وأكدت أنها تتابع عن كثب ملف الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال وتعمل بكل جد لاستنقاذهم من براثن السجان وتتعامل بأخلاقيات عالية وإنسانية في هذا الملف.

كما أكدت  أن استمرار سياسات القمع وتقييد الحريات والاعتقالات السياسية في الضفة يصب بشكل كبير في صالح الاحتلال، و️طالبت بضرورة الإفراج العاجل عن كافة المعتقلين السياسيين، والتراجع الفوري عن كل الاعتداءات الآثمة والاعتقالات الجائرة في الضفة.

ودعت لشد الرحال وتكثيف الرباط في باحات المسجد الأقصى للتصدي لاقتحامات الجماعات الصهيونية المتطرفة وإفشال هذه المخططات الخبيثة.

وأكدت أن التطبيع والمطبعين من بعض الأنظمة العربية الذين فرطوا بتضحيات أمتنا وشعبنا هم شركاء الاحتلال، داعيةً الأمة لنبذ هذا الخيار الآثم والمتساوقون معه.


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