موعد افتتاح مستوصف النصيرات عقب تحويله لنقطة طبية

خاص دنيا الوطن - تامر عليانمن المقرر أن تفتتح وزارة الصحة في قطاع غزة، في شهر فبراير المقبل، المستوصف المركزي في مخيم النصيرات وسط القطاع، بعد عملية التطوير التي جرته عليه خلال الأشهر الماضية.وقال منسق لجنة الفصائل في مخيم النصيرات هاني مزهر، إنه وخلال لقاء مع وكيل وزارة الصحة في غزة يوسف أبو الريش في الأسابيع الماضية (وهو واحد ضمن سلسلة لقاءات سبقته) تم التأكيد على موعد افتتاح مستوصف النصيرات المركزي.ولفت مزهر في حديث خاص لـ "دنيا الوطن" إلى أنه تم الاتفاق على افتتاح المستوصف المركزي - النصيرات في الأسبوع الأول من شهر فبراير القادم.وأشار إلى أنه سيتم تحويل المستوصف بموظفيه إلى نقطة طوارئ طبيه تتبع إدارة المستشفيات الحكومية يعمل طيلة أيام الأسبوع، وعلى مدار الساعة مع وجود إسعاف بشكل دائم.وأضاف مزهر أن المستوصف سيضم كذلك قسم أشعة وتحاليل طبية وأطباء متواجدين على مدار الساعة لخدمة المواطنين في المخيم.