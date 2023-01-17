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النائب عطية يطالب برد قوي على منع إسرائيل دخول سفير الأردن للمسجد الأقصى

النائب عطية يطالب برد قوي على منع إسرائيل دخول سفير الأردن للمسجد الأقصى
النائب خليل عطية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر النائب الأردني خليل عطية، اليوم الثلاثاء، بياناً حول منع الاحتلال الإسرائيلي، السفير الأردني من دخول المسجد الأقصى.

وقال العطية إن "سلطات الكيان الاسرائيلي منعت السفير الاردني غسان المجالي من دخول المسجد الاقصى اليوم وعند احتجاجه قامت قوات الاحتلال بدفعه".

وتابع "للآسف لم نسمع بياناً صادراً من وزارة الخارجية والحكومة الاردنية حول هذا الاعتداء والعدوان الاستفزازي والذي يعتبر تطوراً خطيراً من حكومة الحاخامات المتطرفين الإرهابين فهو اعتداء مباشر على الولاية الهاشمية على المسجد الاقصى واعتداء على الحكومة الاردنية والشعب الأردني".

وطالب العطية وزارة الخارجية بإصدار بيان يوضح حقيقة حيثيات العدوان وتفاصيله، كما طالب الحكومة أن ترد على هذا العدوان بطرد سفير الاحتلال فورًا واستدعاء السفير الأردني من إسرائيل التي لا تقيم أي وزن ولا احترام للأعراف الدبلوماسية.

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