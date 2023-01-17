شؤون فلسطينية

انطلاق أعمال القمة الفلسطينية المصرية الأردنية في القاهرة

انطلاق أعمال القمة الفلسطينية المصرية الأردنية في القاهرة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
انطلقت، ظهر اليوم الثلاثاء، في العاصمة المصرية القاهرة، أعمال القمة الثلاثية الفلسطينية المصرية الأردنية.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير بسام راضي "إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد، في قصر الاتحادية، قمة ثلاثية مع رئيس دولة فلسطين محمود عباس، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني".

ويأتي انعقاد القمة في سياق بلورة رؤية وإستراتيجية عربية، لطرحها على المجالـس الوزارية، والانطلاق إلى المجتمع الدولي، لخلق جبـهة دولية عريضة مساندة.

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