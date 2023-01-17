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البرهان ونائبه يستقبلان رئيس جهاز الاستخبارات التركي في الخرطوم

البرهان ونائبه يستقبلان رئيس جهاز الاستخبارات التركي في الخرطوم
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي) في العاصمة الخرطوم أمس الاثنين، رئيس جهاز الاستخبارات التركي هاكان فيدان.

وأشاد البرهان بالعلاقات "القوية والقديمة" بين تركيا والسودان، مؤكدا رغبة الخرطوم في تعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين على كافة الأصعدة.

بدوره، وصف فيدان الزيارة بأنها "مثمرة"، مشددا على أن تركيا والسودان وصلا في تعاونهما والتنسيق القائم بينهما إلى أهدافهما، فيما يخص القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وخلال لقائه الضيف التركي، أكد حميدتي عمق العلاقات التاريخية بين أنقرة والخرطوم، وأهمية تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بما يخدم المصالح المشتركة بين شعبي البلدين.

كما أكد حميدتي أن علاقات بلاده مع تركيا "إستراتيجية وأزلية"، وأن السودان يوليها اهتماما خاصا، داعيا إلى ضرورة التعاون والتنسيق بشأن القضايا والملفات الثنائية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكان البرهان زار تركيا في أغسطس/آب 2021، وشهدت الزيارة توقيع السودان وتركيا 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، شملت مجالات الطاقة والدفاع والمالية والإعلام.

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