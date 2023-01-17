"الداخلية" تصدر إعلاناً للمواطنين بمحافظة غزة





وقالت إنه سيتم استقبال معاملات المواطنين خلال هذه الفترة في المكاتب الفرعية التابعة للمديرية، وهي مكتب بلدية غزة، مكتب الرمال بالقرب من "دوار الخور"، مكتب بلدية الزهراء، مكتب مستشفى الشفاء.



ونوهت إلى أنه سيتم تسليم المعاملات المنجزة مسبقاً للمواطنين في مكتب بلدية غزة.



رام الله - دنيا الوطنأصدرت مديرية داخلية محافظة غزة، اليوم الثلاثاء، إعلاناً للمواطنين بمحافظة غزة.وأعلنت المديرية عن توقف استقبال معاملات المواطنين في مقرها الرئيس بمدينة غزة مقابل مسجد فلسطين بشكل مؤقت؛ لغرض أعمال صيانة وتطوير في صالة استقبال الجمهور، وذلك اعتباراً من يوم غدٍ الأربعاء 18 من كانون الثاني/يناير الجاري.