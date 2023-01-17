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قتلى من الجيش الصومالي في هجوم لـحركة الشباب

قتلى من الجيش الصومالي في هجوم لـحركة الشباب
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قتل عدد من الجنود الصوماليين في هجوم شنته عناصر "حركة الشباب" على معسكر للجيش، شمال العاصمة مقديشو، عقب استعادة القوات الحكومية السيطرة على مدينة استراتيجية.

ونقل موقع "سكاي نيوز" عن وكالة "فرانس برس" عن محمد عثمان، وهو قائد ميليشيا محلية متحالفة مع الحكومة أن المسلحين "فجّروا في البداية مركبة محملة بالمتفجرات ثم هاجموا معسكرا للجيش في هوادلي".

وأضاف عثمان أن 11 عنصرا من الجيش، بينهم قائد وحدة عسكرية قُتلوا، مشيرا في المقابل إلى "مقتل العشرات من المسلحين".

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