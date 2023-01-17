شؤون فلسطينية

"التنمية" تناقش النسخة الأولى لاستراتيجية مكافحة الفقر متعدد الأبعاد

"التنمية" تناقش النسخة الأولى لاستراتيجية مكافحة الفقر متعدد الأبعاد
رام الله - دنيا الوطن
استعرض وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني، أبرز التطورات العملية على صعيد النسخة التي تم إنجازها من استراتيجية الفقر متعدد الأبعاد جاء ذلك خلال ترؤسه صباح اليوم اجتماع الفريق الوطني لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد الذي عقد في مقر الوزارة بمشاركة أعضاء الفريق الوطني لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد ووكيل الوزارة عاصم خميس  ومدير عام الرعاية الاجتماعية سونيا الحلو ومدير عام التخطيط منال أبو رمضان.

وقال الوزير: "عملت الحكومة الفلسطينية على مأسسة العمل في مجال الفقر متعدد الأبعاد حيث اعتمدت مفهوم الفقر متعدد الأبعاد في السياسات الحكومية للتنمية الاجتماعية المتضمنة الأبعاد السبعة اضافة لإعداد خارطة طريق للخطوات العملية في هذا الاطار وأبرزها اعتماد المؤشرات ومراجعة أجندة السياسات الوطنية وإعادة تصميم التدخلات القطاعية وفق الأبعاد المتعددة للفقر ومؤشراته وصولا إلى اعداد الاستراتيجية".

وتابع د. مجدلاني: "عملت وزارة التنمية على انجاز تحولات عميقة كاعتماد المقاربات الحقوقية والتشاركية والتمكينية والاعتماد على المصادر المحلية إضافة لإعطاء منهج إدارة الحالة أولوية في تحديد التدخلات الاجتماعية وفرض مساحة أوسع للخدمات الاجتماعية وإصلاح بنية الحماية الاجتماعية واعتماد الموازنات التشاركية المبنية على البرامج كذلك اعداد هيكل جديد للوزارة يراعي التحولات والأولويات الجديدة للوزارة والانتقال التدريجي لمقاربة احتساب الفقر متعدد الأبعاد".

وشكر مجدلاني أعضاء اللجنة الفنية الخاصة بإعداد الاستراتيجية وأعضاء اللجنة الوطنية مثنياً على تعاونهم وعملهم المتواصل لانجاز الاستراتيجية.

بدورها استعرضت الحلو محاور النسخة الأولى لاسترتيجية مكافحة الفقر متعدد الأبعاد والمؤشرات المرتبطة بالأبعاد السبع (بعد الفقر المادي و التعليم والصحة والعمل وظروف السكن والسلامة الشخصية  والحرية الشخصية) ونسبة التغيير المرجوة من الاسترتيجية بحلول العام 2030.







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