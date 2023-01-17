سلطة النقد تشيد بجهود بلدية رام الله بالتحول الرقمي واستخدام أدوات الدفع الالكتروني

رام الله - دنيا الوطنأشادت سلطة النقد بجهود بلدية رام الله في تشجيع المواطنين على استخدام وسائل الدفع الإلكتروني لتسديد رسوم البلدية السنوية، مثمنة تعاونها مع مزودي الخدمات من بنوك وشركات دفع إلكتروني في هذا المجال.جاء ذلك خلال زيارة قام بها محافظ سلطة النقد د. فراس ملحم والوفد المرافق له، صباح اليوم، لبلدية رام الله، وكان في استقبالهم رئيس البلدية السيد عيسى قسيس وأعضاء المجلس البلدي.وأكدت سلطة النقد على أهمية مثل هذه الحملات التحفيزية والتي تعمل على تشجيع المواطنين على استخدام وسائل الدفع الإلكتروني والاستفادة من مزاياها بتوفير الوقت والجهد والتكلفة على المواطن، مشيرةً إلى أنه سيتم التعاون مع البلديات الأخرى على إطلاق حملات مشابهة والاستفادة من تجربة بلدية رام الله بالخصوص.كما تقدم المحافظ بالشكر لمزودي الخدمات المشاركين بالحملة وهم، البنك الإسلامي العربي، والبنك العربي، وبنك فلسطين، والبنك الوطني، والبنك الأهلي الأردني، وشركة جوال بي، وشركة بال بي.من جهته، أشاد السيد عيسى قسيس بالنقلة النوعية التي شهدها القطاع المصرفي في الآونة الاخيرة، مثمناً مبادرة سلطة النقد للتعاون مع البلدية في حملة "بدون كاش" التي تم إطلاقها مع بداية العام ليستفيد المواطن بالدرجة الأولى من الحملة التي تمكنه من توفير وقته وجهده من خلال التسديد الإلكتروني إما من خلال البنوك أو المحافظ الإلكترونية أو من خلال منصة الخدمات الإلكترونية عبر تطبيق البلدية أو موقعها الإلكتروني والاستفادة من الخصومات التشجيعية على تسديد رسوم البلدية. وكانت بلدية رام الله قد أطلقت، بالتعاون مع سلطة النقد، حملة تشجيعية لتعزيز تسديد الرسوم إلكترونياً من خلال نقاط البيع أو المواقع والتطبيقات الإلكترونية، واشتملت الحملة المقدمة من بعض المصارف وشركات الدفع، على تقديم استرداد نقدي أو الدخول بالسحب على جوائز نقدية قيمة مع نهاية الحملة.