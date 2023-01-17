شؤون فلسطينية

سلطة النقد تشيد بجهود بلدية رام الله بالتحول الرقمي واستخدام أدوات الدفع الالكتروني

سلطة النقد تشيد بجهود بلدية رام الله بالتحول الرقمي واستخدام أدوات الدفع الالكتروني
رام الله - دنيا الوطن
أشادت سلطة النقد بجهود بلدية رام الله في تشجيع المواطنين على استخدام وسائل الدفع الإلكتروني لتسديد رسوم البلدية السنوية، مثمنة تعاونها مع مزودي الخدمات من بنوك وشركات دفع إلكتروني في هذا المجال.  

جاء ذلك خلال زيارة قام بها محافظ سلطة النقد د. فراس ملحم والوفد المرافق له، صباح اليوم، لبلدية رام الله، وكان في استقبالهم رئيس البلدية السيد عيسى قسيس وأعضاء المجلس البلدي.

وأكدت سلطة النقد على أهمية مثل هذه الحملات التحفيزية والتي تعمل على تشجيع المواطنين على استخدام وسائل الدفع الإلكتروني والاستفادة من مزاياها بتوفير الوقت والجهد والتكلفة على المواطن، مشيرةً إلى أنه سيتم التعاون مع البلديات الأخرى على إطلاق حملات مشابهة والاستفادة من تجربة بلدية رام الله بالخصوص.

كما تقدم المحافظ بالشكر لمزودي الخدمات المشاركين بالحملة وهم، البنك الإسلامي العربي، والبنك العربي، وبنك فلسطين، والبنك الوطني، والبنك الأهلي الأردني، وشركة جوال بي، وشركة بال بي.

من جهته، أشاد السيد عيسى قسيس بالنقلة النوعية التي شهدها القطاع المصرفي في الآونة الاخيرة، مثمناً مبادرة سلطة النقد للتعاون مع البلدية في حملة "بدون كاش" التي تم إطلاقها مع بداية العام ليستفيد المواطن بالدرجة الأولى من الحملة التي تمكنه من توفير وقته وجهده من خلال التسديد الإلكتروني إما من خلال البنوك أو المحافظ الإلكترونية أو من خلال منصة الخدمات الإلكترونية عبر تطبيق البلدية أو موقعها الإلكتروني والاستفادة من الخصومات التشجيعية على تسديد رسوم البلدية. وكانت بلدية رام الله قد أطلقت، بالتعاون مع سلطة النقد، حملة تشجيعية لتعزيز تسديد الرسوم إلكترونياً من خلال نقاط البيع أو المواقع والتطبيقات الإلكترونية، واشتملت الحملة المقدمة من بعض المصارف وشركات الدفع، على تقديم استرداد نقدي أو الدخول بالسحب على جوائز نقدية قيمة مع نهاية الحملة.

أخبار ذات صلة

&quot;الداخلية&quot; تصدر إعلاناً للمواطنين بمحافظة غزة

"الداخلية" تصدر إعلاناً للمواطنين بمحافظة غزة

&quot;التنمية&quot; تناقش النسخة الأولى لاستراتيجية مكافحة الفقر متعدد الأبعاد

"التنمية" تناقش النسخة الأولى لاستراتيجية مكافحة الفقر متعدد الأبعاد

سلطة النقد تشيد بجهود بلدية رام الله بالتحول الرقمي واستخدام أدوات الدفع الالكتروني

سلطة النقد تشيد بجهود بلدية رام الله بالتحول الرقمي واستخدام أدوات الدفع الالكتروني

البكري يبحث مع رئيس هيئة الصناديق العربية والإسلامية تنفيذ العديد من المشاريع الخيرية

البكري يبحث مع رئيس هيئة الصناديق العربية والإسلامية تنفيذ العديد من المشاريع الخيرية

آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

مجدلاني يثمن معارضة 94 دولة للعقوبات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وتأكيد الدعم لمحكمة العدل الدولية

مجدلاني يثمن معارضة 94 دولة للعقوبات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وتأكيد الدعم لمحكمة العدل الدولية

منصور: مجلس الأمن يعقد الأربعاء نقاشاً حول الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية

منصور: مجلس الأمن يعقد الأربعاء نقاشاً حول الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية

هنية: ندعو لتعزيز دور البحث العلمي ومواكبة التطورات والأفكار الإبداعية

هنية: ندعو لتعزيز دور البحث العلمي ومواكبة التطورات والأفكار الإبداعية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&quot;التنمية&quot; تناقش النسخة الأولى لاستراتيجية مكافحة الفقر متعدد الأبعاد

"التنمية" تناقش النسخة الأولى لاستراتيجية مكافحة الفقر متعدد الأبعاد

سلطة النقد تشيد بجهود بلدية رام الله بالتحول الرقمي واستخدام أدوات الدفع الالكتروني

سلطة النقد تشيد بجهود بلدية رام الله بالتحول الرقمي واستخدام أدوات الدفع الالكتروني

البكري يبحث مع رئيس هيئة الصناديق العربية والإسلامية تنفيذ العديد من المشاريع الخيرية

البكري يبحث مع رئيس هيئة الصناديق العربية والإسلامية تنفيذ العديد من المشاريع الخيرية

مجدلاني يثمن معارضة 94 دولة للعقوبات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وتأكيد الدعم لمحكمة العدل الدولية

مجدلاني يثمن معارضة 94 دولة للعقوبات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وتأكيد الدعم لمحكمة العدل الدولية

عدد من أهالي أسرى غزة يزورون أبناءهم في سجن (نفحة)

عدد من أهالي أسرى غزة يزورون أبناءهم في سجن (نفحة)

بمشاركة الرئيس عباس.. أعمال القمة الثلاثية تنطلق اليوم في القاهرة

بمشاركة الرئيس عباس.. أعمال القمة الثلاثية تنطلق اليوم في القاهرة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة

مصرع شاب جراء حادث سير وسط قطاع غزة

مصرع شاب جراء حادث سير وسط قطاع غزة

منوعات

الفنانة إليسا تطمئن جمهورها عن وضعها الصحي

الفنانة إليسا تطمئن جمهورها عن وضعها الصحي

شاهد: غادة عبد الرازق في أحدث إطلالة لها

شاهد: غادة عبد الرازق في أحدث إطلالة لها

ماذا أهدت دنيا سمير غانم والدها في ذكرى ميلاده؟

ماذا أهدت دنيا سمير غانم والدها في ذكرى ميلاده؟

صور: أحمد العوضي يتصدر الترند في &quot;الشقيان كسبان&quot;

صور: أحمد العوضي يتصدر الترند في "الشقيان كسبان"

ريهام سعيد لحسن شاكوش: حقي وحق ولادي عند ربنا

ريهام سعيد لحسن شاكوش: حقي وحق ولادي عند ربنا

ميمي جمال: هذا ما اشترطه عادل إمام لحضور زفاف ابنتي

ميمي جمال: هذا ما اشترطه عادل إمام لحضور زفاف ابنتي

فنان مصري يعلن إفلاسه ومحمد رمضان يستجيب لطلبه

فنان مصري يعلن إفلاسه ومحمد رمضان يستجيب لطلبه

شيرين عبد الوهاب تزور جورج وسوف وتعزيه بنجله

شيرين عبد الوهاب تزور جورج وسوف وتعزيه بنجله

هل ستُحيي فيروز حفلاً بالرياض مقابل هذا المبلغ؟

هل ستُحيي فيروز حفلاً بالرياض مقابل هذا المبلغ؟

ياسمين عز تثير الجدل من جديد في برنامجها (كلام الناس)

ياسمين عز تثير الجدل من جديد في برنامجها (كلام الناس)

عربي

قتلى من الجيش الصومالي في هجوم لـحركة الشباب

قتلى من الجيش الصومالي في هجوم لـحركة الشباب

الرجوب يُطلع رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري على آخر المستجدات السياسية

الرجوب يُطلع رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري على آخر المستجدات السياسية

حاكم مصرف لبنان المركزي.. وفد قضائي أوروبي يباشر تحقيقاته بشأن رياض سلامة

حاكم مصرف لبنان المركزي.. وفد قضائي أوروبي يباشر تحقيقاته بشأن رياض سلامة

العاهل الأردني يطالب بإعادة تحريك المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

العاهل الأردني يطالب بإعادة تحريك المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية