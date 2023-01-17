البكري يبحث مع رئيس هيئة الصناديق العربية والإسلامية تنفيذ العديد من المشاريع الخيرية

رام الله - دنيا الوطنبحث الشيخ حاتم البكري، وزير الأوقاف والشؤون الدينية ظهر اليوم مع رئيس هيئة الصناديق العربية والإسلامية، مستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية الوزير ناصر قطامي سبل تنفيذ ودعم العديد من المشاريع الخيرية الهادفة لتعزيز صمود المواطنين خاصة الفقراء والمحتاجين والأيتام.كما تم بحث المشاريع الاستراتيجية والحيوية للمؤسسات التابعة لوزارة الأوقاف كمؤسسة دار الأيتام الإسلامية الصناعية بفرعيها في القدس والعيزرية والمدارس الشرعية بالإضافة إلى إمكانية تطوير العديد من الأقسام الطبية في مستشفى الرازي والإسراء .كما تم مناقشة العديد المشاريع المتعلقة بالحرم الإبراهيمي الشريف لتعزيز صموده بالإضافة الى سبل ربط أكبر عدد من المساجد بالطاقة الشمسية البديلة للتخفيف من أعباء فواتير الكهرباء.وأكد البكري أن هذا اللقاء يهدف إلى توثيق أواصر التعاون وتوسيع مجالاته وتوحيد المواقف واستراتيجيات العمل في كل ما يتعلق بالقضايا الخيرية .ووضع البكري الوزير بصورة بعض المشاريع التي تم إعداد المخططات والدراسات بخصوصها، والتي تعود بالنفع والفائدة على المجتمع الفلسطيني وتحقق سياسة الوزارة ورؤيتها في مساعدة الفقراء والمحتاجين .بدوره أكد الوزير قطامي وقوف هيئة الصناديق الى جانب وزارة الأوقاف لتعزيز دورها في مساندة المقدسات ومشاريعها الخيرية، وأنه على استعداد لتوفير الدعم اللازم من خلال وضع خطة استراتيجية سريعة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في أسرع وقت ممكن.واستعرض قطامي عمل هيئة الصناديق العربية، والأهداف التي تنفذها بناء على توجيهات من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية .