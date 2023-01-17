مجدلاني يثمن معارضة 94 دولة للعقوبات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وتأكيد الدعم لمحكمة العدل الدولية

اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، د. احمد مجدلاني، توقيع 94 دولة على بيان يعبرون فيه عن معارضتهم للعقوبات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين عقب التصويت في الأمم المتحدة على إحالة ملف الاحتلال الإسرائيلي لمحكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري بشأن الاحتلال الإسرائيلي، خطوة هامة واجماع دولي على رفض الانتهاكات الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.





وتابع د. مجدلاني هذا التوقيع والذي يؤكد مرة أخرى على ضرورة لجم إجراءات حكومة الاحتلال الفاشية إذ نثمنه ولكن بحاجة لخطوات عملية ملموسة، تتمثل بوقف التعامل مع هذه الحكومة الفاشية ما لم تلتزم بقرارات الشرعية الدولية وتوقف كافة الاجراءات الاحادية الجانب ومن ضمنها وقف الاستيطان وتهويد القدس، ووقف سرقة الأموال الفلسطينية.





وأوضح مجدلاني المجتمع الدولي يدرك خطورة الفاشية الجديدة في دولة الاحتلال، وهذا التوقيع الذي شمل دول امتنعت عن التصويت (اليابان وفرنسا وكوريا الجنوبية وغيرها)، وحتى دول أخرى صوتت ضد القرار (ألمانيا وإستونيا)، يأتي منسجما مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.





وأشار د. مجدلاني لضرورة استمرار الضغط الدولي وباجراءات فعلية على حكومة الاحتلال وعدم الاكتفاء بالبيانات المعبرة عن القلق بل بفرض اجراءات عقابية رادعة على الاحتلال ، الأمر الذي يعطي للهيئات الدولية هيبتها ودورها في مواجهة الفاشية الجديدة في دولة الاحتلال التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.

رام الله - دنيا الوطن