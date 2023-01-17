شؤون فلسطينية

منصور: مجلس الأمن يعقد الأربعاء نقاشاً حول الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية

منصور: مجلس الأمن يعقد الأربعاء نقاشاً حول الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية
مجلس الأمن الدولي - صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال مندوب دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن أعضاء مجلس الأمن الدولي سيعقدون غداً الأربعاء نقاشاً مفتوحاً حول الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.

وأعرب منصور في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الثلاثاء، عن أمله أن تستمر الدول في الضغط إلى أن تتراجع إسرائيل عن هذه الاجراءات غير القانونية التي اتخذتها بحق شعبنا.

وأكد أن العريضة التي وقعت عليها عشرات الدول رفضاً لإجراءات الاحتلال الأخيرة ضد شعبنا هامة جداً، ويمكن البناء عليها لاتخاذ مواقف عملية من تلك الدول.

وأضاف منصور أن "العريضة التي تدعو دولة الاحتلال إلى التراجع الفوري عن تلك الإجراءات كان مقصوداً أن تصدر قبيل جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن فلسطين يوم غد".

وكانت دول ومجموعات أعضاء في الأمم المتحدة، جددت تأكيدها على دعمها الراسخ لمحكمة العدل الدولية والقانون الدولي كحجر الزاوية للنظام الدولي، كما أعادت التأكيد على تمسكها بالنظام متعدد الأطراف.

وأعربت هذه الدول في بيان لها، عن قلقها ورفضها لقرار حكومة الاحتلال بفرض إجراءات عقابية ضد شعبنا وقيادته، مطالبة بالتراجع عن هذه الإجراءات التي جاءت رداً على طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول ماهية الاحتلال.

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