عاجل

  • "الصحة": استشهاد المواطن حمدي شاكر عبد الله أبو دية (40 عاماً) برصاص الاحتلال الإسرائيلي ببلدة حلحول شمال الخليل


شؤون فلسطينية

استشهاد مواطن برصاص الاحتلال ببلدة حلحول شمال الخليل

استشهاد مواطن برصاص الاحتلال ببلدة حلحول شمال الخليل
الشهيد حمدي أبو دية
رام الله - دنيا الوطن
استشهد مواطن فلسطيني، ظهر اليوم الثلاثاء، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، على مدخل النبي يونس ببلدة حلحول شمال الخليل.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن "هيئة الشئون المدنية أبلغتنا باستشهاد المواطن حمدي شاكر عبد الله أبو دية (40 عاماً) برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب مدخل النبي يونس ببلدة حلحول شمال الخليل".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، أفادت بأن قوات الجيش أطلقت النار على شاب فلسطيني بزعم إطلاقه النار على حافلة إسرائيلية قرب حلحول.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف الفلسطيني من الوصول إلى الشاب المصاب، ليتم الإعلان عن استشهاده لاحقاً.

أخبار ذات صلة

منصور: مجلس الأمن يعقد الأربعاء نقاشاً حول الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية

منصور: مجلس الأمن يعقد الأربعاء نقاشاً حول الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية

هنية: ندعو لتعزيز دور البحث العلمي ومواكبة التطورات والأفكار الإبداعية

هنية: ندعو لتعزيز دور البحث العلمي ومواكبة التطورات والأفكار الإبداعية

استشهاد مواطن برصاص الاحتلال ببلدة حلحول شمال الخليل

استشهاد مواطن برصاص الاحتلال ببلدة حلحول شمال الخليل

&quot;الخارجية&quot;: تنفيذ برنامج حكومة نتنياهو يهدد بتفجير ساحة الصراع والمنطقة برمتها

"الخارجية": تنفيذ برنامج حكومة نتنياهو يهدد بتفجير ساحة الصراع والمنطقة برمتها

قبل الافراج عنه بيومين.. الاحتلال يقرر نقل الأسير ماهر يونس للتحقيق

قبل الافراج عنه بيومين.. الاحتلال يقرر نقل الأسير ماهر يونس للتحقيق

غزة: شركات البترول تعلق الإجراءات الاحتجاجية لمدة أسبوع بشأن سعر إسطوانة الغاز

غزة: شركات البترول تعلق الإجراءات الاحتجاجية لمدة أسبوع بشأن سعر إسطوانة الغاز

عدد من أهالي أسرى غزة يزورون أبناءهم في سجن (نفحة)

عدد من أهالي أسرى غزة يزورون أبناءهم في سجن (نفحة)

فيديو منغستو.. قيادي بحماس يكشف هدف رسالة كتائب القسام

فيديو منغستو.. قيادي بحماس يكشف هدف رسالة كتائب القسام

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مجدلاني يثمن معارضة 94 دولة للعقوبات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وتأكيد الدعم لمحكمة العدل الدولية

مجدلاني يثمن معارضة 94 دولة للعقوبات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وتأكيد الدعم لمحكمة العدل الدولية

عدد من أهالي أسرى غزة يزورون أبناءهم في سجن (نفحة)

عدد من أهالي أسرى غزة يزورون أبناءهم في سجن (نفحة)

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة

مصرع شاب جراء حادث سير وسط قطاع غزة

مصرع شاب جراء حادث سير وسط قطاع غزة

ارتفاع على درجات الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الجمعة

ارتفاع على درجات الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الجمعة

سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الشيكل صباح الثلاثاء

سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الشيكل صباح الثلاثاء

بالأسماء.. كشف &quot;التنسيقات المصرية&quot; للسفر عبر معبر رفح الأربعاء

بالأسماء.. كشف "التنسيقات المصرية" للسفر عبر معبر رفح الأربعاء

الأمم المتحدة تؤكد دعمها لمحكمة العدل وترفض عقوبات إسرائيل على شعبنا

الأمم المتحدة تؤكد دعمها لمحكمة العدل وترفض عقوبات إسرائيل على شعبنا

منوعات

ريهام سعيد لحسن شاكوش: حقي وحق ولادي عند ربنا

ريهام سعيد لحسن شاكوش: حقي وحق ولادي عند ربنا

ميمي جمال: هذا ما اشترطه عادل إمام لحضور زفاف ابنتي

ميمي جمال: هذا ما اشترطه عادل إمام لحضور زفاف ابنتي

فنان مصري يعلن إفلاسه ومحمد رمضان يستجيب لطلبه

فنان مصري يعلن إفلاسه ومحمد رمضان يستجيب لطلبه

شيرين عبد الوهاب تزور جورج وسوف وتعزيه بنجله

شيرين عبد الوهاب تزور جورج وسوف وتعزيه بنجله

هل ستُحيي فيروز حفلاً بالرياض مقابل هذا المبلغ؟

هل ستُحيي فيروز حفلاً بالرياض مقابل هذا المبلغ؟

ياسمين عز تثير الجدل من جديد في برنامجها (كلام الناس)

ياسمين عز تثير الجدل من جديد في برنامجها (كلام الناس)

مذيعة مصرية تنهار بالبكاء على الهواء مباشرة لهذا السبب

مذيعة مصرية تنهار بالبكاء على الهواء مباشرة لهذا السبب

نوال الزغبي تعلق على منعها لـ لطيفة من الغناء بحفل (تريو نايت)

نوال الزغبي تعلق على منعها لـ لطيفة من الغناء بحفل (تريو نايت)

أصالة نصري تعلن موعد ومكان حفلتها القادمة في دبي

أصالة نصري تعلن موعد ومكان حفلتها القادمة في دبي

كيف أحيّتْ إيمي سمير غانم ذكرى ميلاد والدها؟

كيف أحيّتْ إيمي سمير غانم ذكرى ميلاد والدها؟

عربي

الرجوب يُطلع رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري على آخر المستجدات السياسية

الرجوب يُطلع رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري على آخر المستجدات السياسية

حاكم مصرف لبنان المركزي.. وفد قضائي أوروبي يباشر تحقيقاته بشأن رياض سلامة

حاكم مصرف لبنان المركزي.. وفد قضائي أوروبي يباشر تحقيقاته بشأن رياض سلامة

العاهل الأردني يطالب بإعادة تحريك المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

العاهل الأردني يطالب بإعادة تحريك المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

تطرقا لاتفاق المصالحة.. تفاصيل لقاء الرجوب مع رئيس مجلس الأمة الجزائري

تطرقا لاتفاق المصالحة.. تفاصيل لقاء الرجوب مع رئيس مجلس الأمة الجزائري