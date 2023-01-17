استشهاد مواطن برصاص الاحتلال ببلدة حلحول شمال الخليل

رام الله - دنيا الوطناستشهد مواطن فلسطيني، ظهر اليوم الثلاثاء، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، على مدخل النبي يونس ببلدة حلحول شمال الخليل.وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن "هيئة الشئون المدنية أبلغتنا باستشهاد المواطن حمدي شاكر عبد الله أبو دية (40 عاماً) برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب مدخل النبي يونس ببلدة حلحول شمال الخليل".وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، أفادت بأن قوات الجيش أطلقت النار على شاب فلسطيني بزعم إطلاقه النار على حافلة إسرائيلية قرب حلحول.وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف الفلسطيني من الوصول إلى الشاب المصاب، ليتم الإعلان عن استشهاده لاحقاً.