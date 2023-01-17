قبل الافراج عنه بيومين.. الاحتلال يقرر نقل الأسير ماهر يونس للتحقيق

رام الله - دنيا الوطنقال نادي الأسير الفلسطيني، إن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، أبلغت الأسير ماهر يونس، أنه سيتم نقله، اليوم الثلاثاء، من سجن (النقب) إلى التحقيق.وأشار نادي الأسير، إلى أن الأسير يونس نقل خلال هذا الشهر أيضاً إلى التحقيق في سجن (مجدو)، علماً أنه سيفرج عنه بعد غد الخميس، بعد أن أمضى مدة حكمه كاملة، والبالغة 40 عاماً.واُعتقل الأسير ماهر يونس، في الثامن عشر من كانون الثاني/ يناير 1983، وذلك على خلفية مقاومته للاحتلال وانتمائه لحركة (فتح)، وذلك بعد فترة وجيزة من اعتقال ابن عمه المناضل كريم يونس، بالإضافة إلى رفيقهم سامي يونس، الذي أفرج عنه في صفقة تبادل الأسرى عام 2011، وكان في حينه أكبر الأسرى سنّا، وتوفي بعد أربع سنوات من تحرره.وتعرض ماهر يونس لتحقيقٍ قاسٍ في حينه، وحكم عليه الاحتلال بالإعدام، وبعد شهر من الحكم عليه، أصدر الاحتلال حُكمًا بالسّجن المؤبد مدى الحياة، وفي عام 2012، تم تحديد المؤبد له بـ 40 عاما، وخلال سنوات اعتقاله توفي والده في عام 2008، علما أن والده أسير سابق أمضى 8 سنوات في الأسر.وولد الأسير يونس في السادس من كانون الثاني/ يناير 1958، في قرية عارة داخل أراضي عام 1948، وله خمس شقيقات، وشقيق، درس في المدرسة الابتدائية، والثانوية في قرية عارة، وفي المدرسة الصّناعية في الخضيرة، وخلال سنوات أسره حصل على البكالوريوس في العلوم السياسية.