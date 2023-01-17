غزة: شركات البترول تعلق الإجراءات الاحتجاجية لمدة أسبوع بشأن سعر إسطوانة الغاز

وقالت الجمعية في بيان مقتضب: إن قرار التعليق يأتي من أجل فتح قناة تفاوض مع الجهات الحكومية حول خصم الـ أربعة شواكل من هامش الربح على كل أسطوانة غاز 12 كيلو.

وكانت وزارة المالية، بغزة، قالت أول أمس الأحد، إن سياستها في التعامل المالي مع الغاز المورد لغزة لم يطرأ عليها أي تغيير، ولم يتم فرض أية رسوم جديدة بالمطلق.





وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن سياستها الثابتة هي الموازنة بين مصلحة المواطن بتوفير هذه السلعة الأساسية بسعر مقبول، وتحقيق هامش ربح مناسب لشركات الغاز.





وقالت: "نستغرب خطوة بعض شركات الغاز ومحاولة التصعيد الإعلامي في شأن حياتي يمس المواطنين، ونطمئن أبناء شعبنا أننا اجتهدنا منذ شهور لكي نتجاوز الأزمة المعتادة بنقص الغاز في ذروة الشتاء، وقد نجحنا بذلك بفضل الله".