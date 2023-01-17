دولي

لبيد يعقد لقاءً مع هرتسوغ اليوم لبحث خطط حكومة نتنياهو

لبيد يعقد لقاءً مع هرتسوغ اليوم لبحث خطط حكومة نتنياهو
يائير لبيد وهرتسوغ
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس المعارضة في إسرائيل، يائير لبيد، أن لقاءً سيعقده اليوم مع الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، في محاولة لاستجلاء موقفه من الخطط التي تنوي تطبيقها الحكومة الجديدة برئاسة نتنياهو. 

ورفض لبيد الانتقادات التي وجهت إليه بسبب غيابه عن التظاهرة التي أقيمت يوم السبت مساءً في تل أبيب، احتجاجاً على خطط الحكومة بالأخص خطة الإصلاحات التي أعلن عنها وزير العدل ياريف لفين.

وأوضح بعض المنظمات المشاركة في التظاهرة فضلت عدم جعلها تظاهرة سياسية، مضيفاً أنه قد شارك في تظاهرات كثيرة وأن المشوار طويل لمواصلة الاحتجاجات، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق: إن "الموضوع الأهم هو أن نقف معا صفا واحدا بوجه الحكومة الجديدة".

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