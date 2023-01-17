بمشاركة الرئيس عباس.. أعمال القمة الثلاثية تنطلق اليوم في القاهرة

رام الله - دنيا الوطنتنطلق، ظهر اليوم الثلاثاء، في العاصمة المصرية القاهرة أعمال القمة الثلاثية الفلسطينية المصرية الأردنية، بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.ويأتي انعقاد القمة بين الرئيس ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، وملك الأردن عبد الله الثاني، في سياق بلورة رؤية وإستراتيجية عربية، لطرحها على المجالـس الوزارية، والانطـلاق إلى المجتمع الدولي، لخلق جبـهة دولية عريضة مساندة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية (وفا).وبحسب السفير اللوح، فإن القمة تهدف إلى "تنسيق المواقف، وتوحيد الرؤى بين القادة الثلاثة، للتعامل مع التحركات السياسية والإقليمية والدولية، من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ العام 1967، وبما يعمل على مواجهة التحديات الماثلة أمام جهود نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وإنجاز حق تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الوطنية الكاملة على جميع أراضي دولة فلسطين التي احتلت عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".ووصل الرئيس عباس أمس للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية، وكان في استقباله في الصالة الرئاسية بمطار القاهرة الدولي، وزير العدل المصري المستشار عمر مروان، وسفير دولة فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، ومستشارو سفارة ومندوبية فلسطين لدى جامعة الدول العربية.