شؤون فلسطينية

الكشف عن موعد صرف الدفعة النقدية الخامسة للأطفال المتضررين من الأزمات بغزة

الكشف عن موعد صرف الدفعة النقدية الخامسة للأطفال المتضررين من الأزمات بغزة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير التنمية الاجتماعية، د. أحمد مجدلاني، أن الوزارة وبالتعاون مع منظمة اليونيسف في دولة فلسطين ستباشر بصرف الدفعة الخامسة والأخيرة من المرحلة الثانية من برنامج المساعدة النقدية للأطفال في قطاع غزة بتمويل من الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية والتي تشمل خمس دفعات شهرية.

جدير بالذكر أن هذه الدفعات تستهدف 4350 طفلاً ينتمون لـ 1068 من الأسر الفقيرة والمهمشة المسجلة ضمن قاعدة بيانات الوزارة والتي تضررت بفعل التصعيد العدواني الإسرائيلي على قطاع غزة في أيار/مايو 2021 حيث بلغت قيمة الدفعة مليون و200 ألف شيكل.

وصرح الشريكان أنه بإمكان الأسر المستفيدة استلام المساعدة النقدية من خلال نقاط التوزيع التابعة لشركة بال باي (Pal Pay) بدءاً من يوم الأربعاء الموافق 18 كانون الثاني/يناير 2023.

كما طلب الشريكان  من أرباب الأسر المستفيدة إحضار الهوية الشخصية والرمز المكون من سبع خانات رقمية الذي سيتم تزويدهم به مسبقاً من خلال رسائل نصية تصلهم من منظمة اليونيسف على هواتفهم.

وأكد الطرفان أن البرنامج مهم للتخفيف من تأثير الأزمة كونه سيمكن الأطفال ضمن الأسر الفقيرة والمهمشة في قطاع غزة من تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وتقدم مجدلاني بجزيل الشكر للاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية ولمنظمة اليونيسف في دولة فلسطين على دورهم في هذا المشروع وعلى دعمهم الدائم للشعب الفلسطيني.


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