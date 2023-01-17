شؤون فلسطينية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة
قوات الاحتلال الإسرائيلي - صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات واسعة طالت 16 مواطناً فلسطينياً من مناطق متفرقة في الضفة الغربية، وتخلل ذلك اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال.

وتركزت الاقتحامات والاعتقالات في محافظات الخليل، ونابلس، ورام الله، وجنين، خلالها تم اقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

واقتحمت قوات الاحتلال عدة منازل في بلدة روجيب بنابلس، كما اقتحمت القوات منازل في بلدتي قباطية وبرقين في محافظة جنين ومخيم الفوار في محافظة الخليل، حيث اندلعت مواجهات عنيفة بين شبان خلال تصديهم لقوات الاحتلال في قباطية.

وفي مخيم الفوار جنوب الخليل، ذكرت مصادر محلية أنه تم اعتقال كل من: المواطن يوسف الطيطي، والمواطن أكرم أبو هشهش، والمواطن أحمد كمال أبو طعيمة، كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن وعد البدوي.

كما اعتقلت قوات الاحتلال من مخيم الفوار المواطن فراس براهمية، والمواطن أمير غطاشة، والمواطن أنس أكرم أبو هشهش، والمواطن محمد هاني الخطيب، والمواطن جواد هديب

وفي برقين غرب جنين، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن أسامة هاشم خلوف، وفي قباطية جنوب جنين اعتقلت المواطن عمر الهاشم.

أما في سلواد شرق رام الله، فاعتقلت قوات الاحتلال المواطن محمود ماهر ثلجي، كما اعتقلت المواطن مأمون محمود حامد.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن بلال جادو من مخيم عايدة شمال المدينة، كما اعتقلت المحرر مراد حيان طقاطقة من أم سلمونة جنوب المدينة، والمواطن مراد محمود الشيخ من مراح براح قرب بيت لحم.

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