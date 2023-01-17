دولي

نفتالي بينت يحذر من تبني خطة إصلاحات الجهاز القضائي في إسرائيل

نفتالي بينت يحذر من تبني خطة إصلاحات الجهاز القضائي في إسرائيل
نفتالي بينت
رام الله - دنيا الوطن
حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، نفتالي بينت، من تبني خطة الإصلاحات في الجهاز القضائي بأكملها، واصفا إياها بـ "انقلاب سلطوي". 

وفي بيان استثنائي أصدره الليلة الماضية، قال: إن الخطة ستسيئ إلى التوازنات والكوابح في الجهاز القضائي وتخول رئيس الوزراء، صلاحية تعيين جميع القضاة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

ومع ذلك أشار إلى الجهاز القضائي زاد على مر السنين من صلاحياته على حساب السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويجب إدخال بعض التعديلات عليه ولكن بواسطة الحوار.

الى ذلك، اتهم وزير العدل، ياريف ليفين المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراب ميارا، بمحاولة تأخير خطته لإصلاح الجهاز القضائي بعد أن قالت الأخيرة ونوابها إنهم بحاجة إلى ثلاثة أسابيع لدراسة تفاصيلها. 

ووصف ليفين ذلك بمماطلة تنجم عن رغبتهم في عرقلة الخطة.

بدورها أكدت المحامية ميارا، أن هذه هي الفترة الزمنية المطلوبة.

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