شؤون فلسطينية

ارتفاع على درجات الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الجمعة

ارتفاع على درجات الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الجمعة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وبارداً الى شديد البرودة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو غداً الأربعاء صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والخميس يكون الجو صافياً وجافا بوجه عام ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود ثلاث درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما يكون الجو يوم الجمعة صافياً وجافاً بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها العام بحدود ثلاث درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية.

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