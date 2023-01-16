"الشعبيّة" تنعى الطفل عمر الخمور وتحذّر من تصعيد الاحتلال

نعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الطفل عمر خالد الخمور 14 عامًا والذي استشهد برصاص الاحتلال في ميدان المواجهة والتصدي للاحتلال خلال محاولته اقتحام المخيم فجر اليوم الإثنين.



واعتبرت الجبهة تصاعد العدوان في مناطق الضفة الغربية والقدس في الساعات الأخيرة، والاقتحامات المتكررة للمخيمات والقرى، وحملة الاعتقالات الواسعة في صفوف الشباب الفلسطيني يؤكّد على أن الاحتلال مستمر في ممارسة كل أشكال الفاشية والإرهاب بحق شعبنا.





رام الله - دنيا الوطنوقالت: "إن جريمة قتل الشبل عمر في الدهيشة هي إحدى حلقات الإرهاب الصهيوني المجرم والمتواصل ضد شعبنا الفلسطيني على امتداد الوطن، والتي لا تتوقف على القتل والاغتيال، بل تستهدف الوجود الفلسطيني وهويته، وما الاعتقالات، وهدم للبيوت وتجريف الأراضي، وبناء الوحدات الاستيطانية على أراضي المواطنين، والتضييق على حياتهم وأعمالهم وتنقلاتهم سوى حلقات من هذا الاستهداف".وشددت الجبهة على ضرورة الوحدة الميدانية في مواجهة مخططات الاحتلال ونزعاته الإجرامية والإرهابية التي تزداد وحشية في ظل الحكومة الفاشية، واعتماد المقاومة الشاملة سبيلاً لمواجهة العدوان.