دولي

قناة إسرائيلية تنشر تفاصيل الاتصالات مع (حماس) للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى

قناة إسرائيلية تنشر تفاصيل الاتصالات مع (حماس) للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى
صفقة وفاء الأحرار
رام الله - دنيا الوطن
كشفت قناة إسرائيلية، مساء يوم الإثنين، تفاصيل جديدة حول الاتصالات مع حركة حماس للتوصل لصفقة تبادل أسرى مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

ووفق (القناة 12) الإسرائيلية، فإن "هناك اتصالات جرت قبل الانتخابات الإسرائيلية في شهر نوفمبر مع حركة حماس في محاولة للتوصل لصفقة تبادل أسرى".

وأضافت: "إن هذا الحراك بدأ مع دخول بائير لابيد إلى رئاسة الوزراء، والذي أبدى مرونة أكبر من نفتالي بينيت للتوصل لحل وسط مع حماس في هذا الملف".

وأوضح مصدر سياسي كبير للقناة، أن الصفقة كانت قريبة جدا من المواقف الإسرائيلية وأن الجمهور كان سيقبل بها لأنها أقل بكثير من من المطالب التي كانت تطالب بها حماس من فبل. وفق قوله.

وشدد المصدر، على أن "الصفقة كانت ستتم على أساس إنساني بعد أن فهمت حماس أنه لن يتم إطلاق سراح أسرى من المشاركين في قتل إسرائيليين".

وأكمل أن "الصفقة كانت ستتم بالإفراج عن النساء والمرضى من كبار السن وحتى من أصحاب المحكوميات العالية ممن يعانون من أمراض خطيرة تهدد حياتهم"، بحسب ما نقلت صحيفة (القدس) المحلية.

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