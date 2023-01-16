(كان): سيتعيّن على نتنياهو تعيين منسق جديد لشؤون الأسرى والمفقودين

رام الله - دنيا الوطنتوقعت قناة إسرائيلة، مساء يوم الإثنين، اتخاذ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خطوة جديدة لإثبات جديته بشأن إبرام صفقة تبادل للأسرى مع حركة حماس في قطاع غزة.ووفق قناة (كان) الإسرائيلية، فإنه سيتعيّن على نتنياهو قريبًا تعيين منسق جديد لشؤون الأسرى والمفقودين وستكون هويته مؤشرًا على جديته بشأن الصفقة.وجاءت التوقعات بعدما نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، مقطعًا مصورًا مساء اليوم، يظهر الجندي الإسرائيلي الأسير لدى حماس، أفرا منغستو، وهو يطالب إسرائيل بالتدخل لإطلاق سراحه.