بالفيديو: أكاديمية آدم تعقد يومًا دراسيًا لأخصائيات التجميل والعناية بالبشرة بغزة

خاص دنيا الوطن- سندس الخطيب











وبدورها، قالت المختصة بشركة فارمكس، ديانا عوكل:"نحن نشجع السيدات والرجال على العناية بالبشرة، لأن البشرة تعطينا دلالات على نقص فيتامينات معينة بالجسم ونحن مهتمين جدا للإعتناء بهاء عبر الجلسات أوروتين العناية اليومي".

عقدت أكاديمية آدم للتجميل والعناية بالبشرة، اليوم الاثنين، يوما دراسيا لأخصائيات التجميل والعناية بالبشرة في قطاع غزة.وبين المدير العام لأكاديمية آدم، ياسر أبو الخير، أن هذا اللقاء جاء لتغير نظرة بالسيدة الفلسطينية بمجال العناية بالبشرة.وأكد أبو الخير في مقابلة لـ "دنيا الوطن" على أن الأكاديمية تعمل على زرع الثقافة الجديدة للعناية بالبشرة، وأن هذه الورشة تشمل العديد من أخصائي التجميل بقطاع غزة، ويقدم بها تقنيات للعناية بالبشرة سواء للسيدات أو للرجال.من جهتها، أكدت المدير التنفيذي لشركة ماكس كير، جومانة عرفة، على أن شركتهم تهتم بمثل هذه التدريبات وتوفر كل ما يلزم من مواد وأجهزة، لأن العناية بالبشرة شيء مهم لا يمكن الاستغناء عنه.