الرجوب يُطلع رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري على آخر المستجدات السياسية

كما جدد الالتزام بإنجاح المبادرة الجزائرية وتحقيق الوحدة الفلسطينية كشرط لإقامة الدولة المستقلة، مؤكدا أنها حتمية لا بد من تحقيقها لاستجماع كل القوى الوطنية الفلسطينية في مواجهة حكومة الاحتلال الفاشية التي تصعد من جرائمها بحق الفلسطينيين وارضهم ومقدساتهم.







رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، إبراهيم بوغالي، الاثنين، بمقر المجلس بالعاصمة الجزائر، الفريق جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، بحضور مصطفى بيراف رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الإفريقية، وسفير دولة فلسطين لدى الجزائر فايز أبو عيطة، وأمين عام الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم السيد فراس أبو هلال.وجدد رئيس المجلس مواقف الجزائر الثابتة إزاء القضية الفلسطينية، مؤكداً ما تكتسيه هذه المواقف من أهمية محورية بالنسبة للجزائر واللأمة العربية، معرجاً على مبادرة رئيس جمهورية الجزائر عبد المجيد تبون المتعلقة بعقد مؤتمر لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الفلسطينية والتي جسدها إعلان الجزائر التاريخي.وتابع بوغالي مبرزاً لضيفه ضرورة تجاوز الخلافات الداخلية من أجل إنهاء الانقسام، وتسخير كل الجهد لمواجهة الاحتلال الصهيوني الذي يتمادى باستمرار في انتهاكاته للأرض والمقدسات وحقوق الشعب الفلسطيني، مختتماً حديثه بالتذكير أنالجزائر ستظل بكل إمكانياتها في خدمة الشعب الفلسطيني وقضيته المركزية.بدوره، أكد الفريق الرجوب أنه جاء إلى الجزائر حاملاً رسالة امتنان واعتراف بما أظهرته الجزائر من مواقف ثابتة لتوفير أسباب القوة والقدرة على الديمومة للفلسطينيين في مواجهة الاحتلال، معبراً عن تقديره العميق أيضاً لكون الجزائر حاضنة للقضية الفلسطينية في كل محطاتها، وآخرها مشروع احتواء الانقسام في الساحة الفلسطينية وإنجاز الوحدة الوطنية الفلسطينية.وقال الفريق الرجوب إن "القضية الفلسطينية تعني إقامة دولة مستقلة كاملة السيادة على الأراضي الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، منتهزاً الفرصة ليشكر الجزائر قيادة وشعباً على كل المبادرات الداعمة والمساندة للفلسطينيين وقضيتهم العادلة، كما شكر رئيس الجزائر على سعيه المتواصل لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها فلسطين المحتلة".