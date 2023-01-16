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حاكم مصرف لبنان المركزي.. وفد قضائي أوروبي يباشر تحقيقاته بشأن رياض سلامة

حاكم مصرف لبنان المركزي.. وفد قضائي أوروبي يباشر تحقيقاته بشأن رياض سلامة
رياض سلامة
رام الله - دنيا الوطن
بدأ محققون أوروبيون عملهم في بيروت، الاثنين، بالاستماع إلى شهود في إطار تحقيقات تتعلق بحاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة المتهم بتبييض أموال تجاوزت قيمتها 300 مليون دولار.

ونقلت وكالة (فرانس برس) عن مصدر قضائي لبناني طلب عدم الكشف عن اسمه، أنّ "محققين من ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ استمعوا الاثنين إلى سعد العنداري، وهو نائب سابق لحاكم مصرف لبنان بصفة شاهد، بحضور القاضيين عماد قبلان وميرنا كلاس اللذين توليا طرح الأسئلة".

ولم يحضر خليل قاصاف، العضو السابق في هيئة الرقابة على المصارف، والذي كان مقرراً الاستماع إليه اليوم الاثنين، بعد أن قدم عذراً طبياً، وفق المصدر القضائي.

وكانت الوكالة نقلت عن مصدر قضائي لبناني، الشهر الماضي، أنّ زيارة المحققين الأوروبيين هدفها استكمال تحقيقات عالقة في قضايا مالية مرتبطة بسلامة.

وفي 28 آذار/مارس 2022، أعلنت وحدة التعاون القضائي الأوروبية "يوروغاست" أنّ فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ جمدت 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية، إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه بتهم تبييض أموال و"اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021".

ومن المقرر أن يستمع المحققون الأوروبيون يوم غد الثلاثاء إلى شاهدين آخرين، هما النائب السابق لحاكم المصرف المركزي أحمد جشي، ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام لبنك الموارد مروان خير الدين، وهو وزير سابق، وفق قناة (الميادين).

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