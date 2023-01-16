الاحتلال يُجدد الاعتقال الإداري لأسير من جنين

جددت محكمة الاحتلال العسكرية في سجن "عوفر"، اليوم الإثنين، الاعتقال الإداري للأسير قصي أمجد جرار، من بلدة جبع، جنوب جنين، للمرة الثانية.







وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، إن الاحتلال جدد الاعتقال الإداري للأسير جرار لمدة 4 أشهر، وهو معتقل منذ تاريخ 15/9/2022.

رام الله - دنيا الوطنوفي السياق ذاته، أفاد سمور بأن محكمة الاحتلال في معسكر سالم أصدرت حكما بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 8000 شيكل، بحق الأسير أحمد حسام أبو طبيخ من مدينة جنين، علما أنه اعتقل بتاريخ 29/10/2020.