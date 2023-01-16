مجدلاني يتلقى برقية جوابية من أمين عام فيدرالية اليسار الديموقراطي المغربي

رام الله - دنيا الوطنتلقى أحمد مجدلاني، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني برقية جوابية من الأمين العام لحزب فيدرالية اليسار الديموقراطي في المغرب الأستاذ عبد السلام العزيز.ووجه العزيز التحية والتقدير للأمين العام والمكتب السياسي واللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، شاكرًا مجدلاني على برقيته بمناسبة نجاح أعمال المؤتمر الاندماجي لمكونات الفيدرالية الذي عقد في الرباط، معلناً ميلاد حزب الفيدرالية كحزب يساري في الساحة الحزبية والسياسية المغربية.وعبر عن تقديره للعلاقات الوطيدة مع جبهة النضال الشعبي الفلسطيني وتأكيده الاستمرار في بناء وتعزيز العلاقات الثنائية بين الحزبين بما يخدم القضية الفلسطينية والنضال المشترك على كافة المستويات.كما عبر العزيز بشكل واضح بأن حزب فيدرالية اليسار الديموقراطي سيبقى داعم أساسي لنضال وحقوق الشعب الفلسطيني وسيقف بثبات في مواجهة التطبيع وإسناد الحقوق العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني.