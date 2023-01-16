العاهل الأردني يطالب بإعادة تحريك المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ضرورة إعادة تحريك عملية السلام كأولوية دولية، وإطلاق مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين.







جاء ذلك خلال استقباله في قصر الحسينية، الإثنين، منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس الأمن القومي الأميركي بريت ماكغورك.

رام الله - دنيا الوطنوتناول اللقاء، الذي حضره ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، أهمية تعزيز آليات الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، ومواصلة التنسيق حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.كما تطرق إلى آخر المستجدات الإقليمية والدولية، والأزمات التي تشهدها المنطقة ودعم جهود الاستقرار فيها، ومشاريع التعاون الإقليمي.