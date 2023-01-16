بيت لحم: إصابات بالاختناق واعتقال مواطنين خلال مواجهات مع الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد من المواطنين بالاختناق، واعتقل أربعة آخرون، مساء اليوم الإثنين، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة تقوع، جنوب شرق بيت لحم.وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "خربة الدير" وسط تقوع، واعتقلت كلا من: كامل حميدان سلامة (48 عاما)، وبهاء محمد صبيح (15 عاما)، وأحمد كامل صبيح (15 عاما)، ورضا حمدان صبيح (16 عاما).كما واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال أصيب خلالها عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.