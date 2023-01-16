سلفيت رئيسًا لاتحاد الهيئات المحلية وبيت لحم نائبًا للرئيس

كما قررت انتخاب ممثلين اثنين عن منطقة الشمال: بلدية بيتا ممثلة برئيسها محمود برهم، وبلدية عرابة ممثلة برئيسها أحمد عارضة، وممثلين اثنين عن منطقة الجنوب: بلدية يطا ممثلة برئيسها صالح عواد، وبلدية بيت جالا ممثلة برئيسها عيسى قسيس، وذلك بالاستناد إلى ما ينص عليه النظام الداخلي للاتحاد.







رام الله - دنيا الوطنانتخبت الهيئة التنفيذية لاتحاد الهيئات المحلية رئيس بلدية سلفيت عبد الكريم الزبيدي، رئيسا لاتحاد الهيئات المحلية.جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة التنفيذية الأول الذي عقد في مدينة رام الله، اليوم الإثنين، بحضور أعضاء الهيئة التنفيذية للاتحاد، إلى جانب رئيس الاتحاد السابق موسى حديد، والمدير التنفيذي للاتحاد عبد الله عناتي.وجرى خلال الاجتماع توزيع المناصب الإدارية للاتحاد، فقد تم اختيار رئيس بلدية بيت لحم حنا حنانيا نائبا لرئيس الاتحاد، ورئيس بلدية بيتا محمود برهم أمين صندوق الاتحاد، ورئيس بلدية يطا صالح عواد أمين سر الاتحاد.جاء ذلك لاحقا لاجتماع الهيئة الإدارية الذي سبق اجتماع التنفيذية، وتم خلاله انتخاب 6 أعضاء غير دائمين إلى جانب الهيئات المحلية في مراكز المحافظات الأعضاء الدائمين في الهيئة التنفيذية.وقررت الهيئة الإدارية بالإجماع إبقاء مقعد أمين العاصمة القدس شاغرا إلى حين انتخاب أمينا لمدينة القدس عاصمة دولة فلسطين، وتخصيص مقعد ثانٍ لمحافظة القدس لعضوية الهيئة التنفيذية كممثل عن منطقة الوسط، وتم انتخاب بلدية بني زيد الغربية ممثلة برئيسها كايد الريماوي، للمقعد الثاني عن منطقة الوسط.