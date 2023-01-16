شؤون فلسطينية

طالع أبرز قرارات الجلسة الحكومية لمجلس الوزراء

طالع أبرز قرارات الجلسة الحكومية لمجلس الوزراء
مجلس الوزراء
رام الله - دنيا الوطن
صادق مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، على مشروع الصرف الصحي لمنطقة شمال رام الله والبيرة بقيمة 40 مليون دولار، الذي يشمل محطة معالجة المياه العادمة وخطوط بطول 200 كم ويخدم 120 ألف مواطن من: بيرزيت، وجفنا، والجلزون، وسردا، وأبو قش، وعطارة، وعين سينيا، وغيرها.

كما صادق المجلس، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، على الإحالة النهائية لمشاريع تحلية المياه في غزة بقيمة تتجاوز 45 مليون دولار.

وقرر استكمال التشكيلة النهائية لمجلس إدارة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وتشكيل لجنة لتحديث قوانين الأراضي بما يواكب التحول الرقمي من عدد من الدوائر الحكومية.

وصادق على إطار تطوير قدرات موظفي الحكومة في مجال تكنولوجيا المعلومات والأنظمة الإلكترونية، كما صادق على التقاعد المبكر لعدد من الموظفين بناءً على طلبهم، وعلى تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المجلس الطبي الفلسطيني.

واعتمد مجلس الوزراء الإحالات النهائية لعدة مشاريع صيانة وتأهيل المدارس في عدد من المحافظات.

وكان مجلس الوزراء قد ناقش خلال الجلسة، مجموعة من القضايا التي تتعلق بتوفير الخدمات للمواطنين، حيث أقر المجلس مشروع الصرف الصحي لقرى شمال رام الله بقيمة 40 مليون دولار بتمويل أوروبي، كذلك أقر استكمال مشروع الخطوط الناقلة ومحطات الضخ والخزانات في قطاع غزة، بقيمة تصل إلى 45 مليون دولار بتمويل من الصندوق الكويتي، وهي الأعمال المصاحبة لمحطة التحلية المركزية في غزة.

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طالع أبرز قرارات الجلسة الحكومية لمجلس الوزراء

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